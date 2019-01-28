اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي ودجلة | مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي ودجلة دون تقطيع | مشاهدة مبا

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مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة يوتيوب
تقام مباراة الاهلي ودجلة، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات، على ملعب بتروسبورت.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ودجلة
من المقرر إذاعة المباراة على قناتي نايل سبرت، وأون سبورت، علي أن يكون البث الخاص بالاستديو التحليلي للمباراة قبلها بساعة ونصف.
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