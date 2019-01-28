اونلاين | بث مباشر.. مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة، التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.
وتنطلق المبارة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وتذاع على "أون سبورت" والنيل الرياضية.
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