اونلاين | انطلقت الآن بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز يلا شوت Yalla-shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الآن بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز يلا شوت Yalla-shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة، التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق المبارة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وتذاع على "أون سبورت" والنيل الرياضية.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى حجول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي وادى دجلة فى المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

ويتطلع الأحمر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي للاقتراب من قمة الدوري، في ظل عودة الفريق للنتائج والأداء القوي مع المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي، بعد الانتصار الكبير على المقاصة بثلاثية في الجولة الأخيرة.

في المقابل يخطط اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لوادي دجلة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى بقيادة الأورجواياني لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى - أيمن أشرف - سعد سمير - على معلول

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - رمضان صبحى - ناصر ماهر - حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي