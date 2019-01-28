اونلاين | رابط الأسطورة livehd7 اونلاين الان مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر يلا شوت كورة أونلاين| النصر ضد أحد KSA SPORTS لايف

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نرصد لكم رابط مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر الأسطورة يلا شوت دوري بلس ضمن الجولة السابعة عشر من لقاءات الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة مصيرية وصعبة للفريقين، حيث يسعى العالمي إلى تحقيق الانتصار ومواصلة الضغط على الهلال متصدر الترتيب خاصة بعد فوزه أمس، سنضع قبل انطلاق المواجهة روابط مشاهدة يوتيوب سريعة وبجودة عالية للمشاهدين.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة النصر ضد أحد أون لاين اليوم الاثنين الموافق 28 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، وسيكون بإمكان الجميع مشاهدة مباراة النصر واحد مجاناً عبر قناة ksa sports صاحبة حقوق البث المباشر والحصري لجميع مواجهات البطولات السعودية المحلية.

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تأتي المباراة ضمن مواجهات المرحلة 17 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث سيتم إقامة اللقاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية الذي يتسع إلى حوالي 7 الآف مُتفرج من المدرجات، وكان من المقرر للمواجهة أن تُلعب أمس الأحد، ولكن تم تأجيلها إلى اليوم الاثنين.

رابط مشاهدة مباراة النصر وأحد أون لاين

سنضع لكم قبل إنطلاق المباراة رابط مشاهدة مباراة النصر أمام احد في الدوري السعودي لكرة القدم بث مباشر، تابعونا قبل بداية المواجهة المرتقبة سنضع رابط البث المباشر بمشيئة الله تعالى.

شاهد النصر وأحد الآن

مباراة النصر وأحد يترقب متابعة أحداثها ملايين من عشاق كرة القدم السعودية، نظراً لأن الفريقين يخوضان تلك المباراة بطموحات مختلفة، حيث يأمل أحد القابع في المركز الاخير تحسين وضعيته من خلال تلك المواجهة، أما النصر فإنه يسعى للفوز على ضيفه الذي يعاني كثيراً منذ بداية الموسم الكروي.

وسيحاول النصر تكرار تفوقه على فريق أحد بعد أن تمكن من الفوز عليه ذهاباً بهدفين لهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق اللاعب الدولي المغربي نور الدين امرابط.

وبعد فوز الهلال يوم أمس على الفيحاء سيكون على النصر الفوز لمواصلة مطاردة الزعيم الهلالي، وسيكون العالمي مدجج بكامل نجومه في تلك المواجهة.

قرر العميد فهد المشيقح، عضو شرف نادي النصر، التكفل بتكلفة 1000 تذكرة لمباراة الفريق المقبلة أمام أحد، ومنحها لجماهير “العالمي”، على أن تقوم الإدارة بتوزيعها.