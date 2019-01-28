اونلاين | ‘يلا شوت لايف’ رابط مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

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يستضيف ملعب الملك فهد مباراة النصر وأحد اليوم الأحد 28 يناير 2019، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وسيكون العالمي مطالب بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتقليص الفارق بينه وبين الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 34 نقطة خلفاً للهلال المتصدر برصيد 40 نقطة، فقد خاض فارس نجد 15 مباراة محققاً الفوز في 10 وكان التعادل حاضراً في 4 وخسر مرتين، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين صعد النصر إلى دور الـ8 على حساب الفيحاء بـ6 أهداف.

يؤدي فريق أحد مستويات سيئة بالموسم الجاري من الدوري السعودي، ويتواجد الفريق في قاعد جدول الترتيب برصيد 6 نقاط خلف الاتحاد صاحب الـ9 نقاط في المركز الـ15، فإلى الآن وبعد لعب 16 مواجهة لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز سوى في مواجهة واحدة وتعادل في 3 وخسر 12 مباراة.

لن تشهد قائمة النصر أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف، سوا النيجري أحمد موسى نظراً لحالة والدته الصحية.

تشكيل النصر ضد أحد | 4-2-3-1

براد جونز

جوليانو فيكتور – كريستيان راموس – برونو أوفيني – سلطان الغنام

حمد آل منصور – بيتروس

أحمد موسى – يحيى الشهري – نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

ستنقل مباراة النصر وأحد بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، وعلى قناة دوري بلس HD 1 بتعليق جعفر الصليح، وذلك في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ5:20 بتوقيت القاهرة.