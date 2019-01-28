اونلاين | رابط ALNASR مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت الجديد

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يلتقي مساء اليوم الاثنين الموافق 28-1-2019 مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في نادي أحد، بالجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

المباراة أثير حولها جدلاً واسع النطاق عقب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقلها إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وأصدرت اللجنة بيانًا بررت قرارها باستنادها إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات، والتي نصت على أنه يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة، أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها إلى أن عدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباريات عليه، أجبرها على نقل المباراة إلى المجمعة.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم أعلنت رفضها التام خياري اللعب خارج مدينة الرياض، أو تأجيل مباراة أحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وأكد السويلم رفض ناديه خيار التأجيل رفضًا قاطعًا؛ لضغط المباريات، لافتًا إلى أن تحذيراته مسبقًا من سوء أرضية الملعب قوبلت بتغريمه.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وفي وقت لاحق قررت إدارة نادي النصر بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول البرتغالي روي فيتوريا اختيار ملعب مناسب لتقام عليه مباراة الفريق المقبلة، بعد أن نقلت لجنة المسابقات اللقاء إلى المجمعة وتغيير موعد اللقاء إلى يوم الاثنين بدلا من أمس الأحد.

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

واعتمدت إدارة نادي النصر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث سيتكفل الاتحاد السعودي بمصاريف تنقلات الفريق وسكن البعثة، وحرصت إدارة النصر على إقامة المباراة بنفس اليوم لكي لا يتعارض ذلك مع مباريات المسابقات الأخرى.

موعد مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

البطولة: دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)

المباراة: النصر ضد أحد الجولة 17

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 28-1-2019 في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

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مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي