انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو يقود يوفنتوس للابتعاد عن نابولي بـ11 نقطة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 05:46 مساءً - عاد نادي يوفنتوس بانتصار ثمين من ميدان لاتسيو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

أحرز الألماني إيمري تشان هدف لاتسيو الوحيد خطأً في مرمى فريقه بالدقيقة الـ59، في حين سجل البرتغاليان جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو هدفي "السيدة العجوز"، في الدقيقتين الـ74 والـ88 (ركلة جزاء).

بهذا الانتصار، ابتعد يوفنتوس في صدارة الكالتشيو بفارق 11 نقطة، إذ وصل "اليوفي" إلى 59 نقطة، مقابل 48 لنابولي أقرب مطارديه على القمة، في حين تجمّد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة بالمركز الثامن.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز تورينو على ضيفه إنتر ميلان بهدف نظيف، سجله المدافع أرماندو إيتزو برأسية مميزة في الدقيقة الـ35.

وهذه هي الخسارة الخامسة لـ"النيراتزوري" هذا الموسم بعد تعادله في 4 مباريات وفوزه بـ12، في حين كان هذا الفوز هو السابع لتورينو.

بهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 30 نقطة بالمركز العاشر، في حين تجمّد رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة بالمركز الثالث في جدول الترتيب.