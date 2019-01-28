شكرا لقرائتكم خبر عن عواد أساسي أمام الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يخوض فريق الوحدة مواجهة قوية أمام الحزم بمنافسات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقيادة المصري أحمد حسام ميدو كمدير فني. ويتواجد حارس المرمى محمد عواد أساسيًا في تشكيل فريقه الوحدة بمباراة اليوم. وضم تشكيل الوحدة:الذي أعلنه ميدو حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: فواز الصقور، ريناتو شافيز، عبد الله الزوري، ساري عمرو. خط الوسط: فيصل درويش، وليد باخشوين، أنسيلمو موريس. خط الهجوم: ماركوس جليرمي، أحمد عبده، روملو أوتيرو. وكشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، عن آخر استعداداته اليوم لمباراة الوحدة السعودي أمام الحزم، ضمن مباريات الدوري السعودي. ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو له بجيم النادي استعدادًا للمباراة وعلق: "يوم المباراة". ويحتل فريق الوحدة السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة.

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