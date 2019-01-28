شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضي والحاضر..كيف تستقبل جماهير الأهلي إصابات اللاعبين؟ والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- إذا أردت أن تجد حل لمشكلة ما، عليك في البداية أن تبحث عن أصلها وما هو السبب لحدوثها، ولكن عندما تكون الإجابة غير معروفة ولا أحد يعلم السبب ورائها فهنا تصبح الكارثة !.

إصابة تلو الآخرى يتعرض لها لاعبي النادي الأهلي المصري في بداية الأمر من الطبيعي داخل المباراة أن يحدث تداخل بين اللاعبين أو احتكاك ينتج عنه كدمات بسيطة ولكن عندما يصل الأمر إلى إصابة آكثر من لاعب في نفس الوقت هنا كانت المفاجأة بالنسبة لجماهير الأحمر.

الذي أختلفت ردة الفعل لديهم كثيرًا عن الماضي فمثلًا بالعودة إلى السابق وتحديدًا فترة المدير الفني للفريق، البرتغالي مانويل جوزيه نجد أن الجماهير كانت أكثر إطمئنان عند إصابة لاعب كانت على يقين أن هناك أكثر من لاعب بديل قادر على تعويض غيابه.

فكانت الإصابات حينها أمرًا عارضًا لا يحدث كل يوم مثل الوضع الحالي الذي نعيش فيه حتى أصبح اللاعب الاساسي والبديل مصاب فما الأزمة !، تلك هى الحالة المثيرة للشفقة وربما المضحكة في بعض الأحيان من التشخيص الخاطئ لحالة الوافد الجديد محمد محمود والتي عجزت الجماهير عن فهم ما يحدث.

حتى بدأت تظهر لنا ملامح وراء ما يحدث بعدما آمر المدير الفني الجديد للأهلي مارتن لاسارتي بضرورة تغيير ملعب التتش، وذلك بسبب الإصابات المتكررة للاعبين.

وأصبح هناك اتجاهًا قويًا داخل إدارة القلعة الحمراء للموافقة على طلب الأوروجوياني، حيث سيستغرق تطوير الملعب فترة 6 شهور على الأقل، أما في حالة تغيير أرضية الملعب إلى نجيل صناعي، فسيحتاج الأمر إلى شهر أو اثنين فقط.

ويحتاج الأهلي استعادة اللاعبين المصابين والمحافظة على البقية خوفًا من الوقوع في فخ الإصابات نظرًا لأن الفريق يحتاج للمنافسة القوية على بطولة الدوري وكذلك بطولة أفريقيا.

