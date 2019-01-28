شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الوحدة الأساسي لمواجهة الحزم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الحزم التي تقام ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل الوحدة اللقاء وهو منتشي بعد فوزه على الأهلي وأقصائه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين بركلات الترجيح 4 - 2.
وجاء تشكيل الوحدة كالتالي.
محمد عواد، الصقور، شافيز، عبدالله الزوري، عمرو، فيصل درويش، وليد باخشوين، موريس، جليرمي، احمد عبده وأوتيرو.
يحتل الوحدة المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 هدف، بينما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.
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