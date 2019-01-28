شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رونالدو يمنح راموس لقب هداف مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- رحل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ريال مدريد الأسباني بإتجاه فريق نادي يوفنتوس الأيطالي الأمر الذي فاجأ الكثير من جماهير الميرينجي الذين يعولون كثيراً على الدون في تحقيق الألقاب.

ووجد الاسباني سيرجيو راموس ضالته في رحيل الدون حيث أصبح المدافع الأسباني الدولي هداف الفريق بل وأنه أصبح المتخصص رقم واحد في تنفيذ الضربات الترجيحية والتي كانت ماركة مسجلة بإسم الدون منذ مجئيه إلى الفريق في عام 2009 قادماً من فريق نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي.

وخلال الموسم الكروي 2018-2019 نجح راموس في أن يمزق شباك المنافسين في أربعة مناسبات حيث نجح الماتادور في تدوين أربعة ركلات جزاء بشباك جيرونا وليجانيس وبلد الوليد وأخيراً سيلتا فيجو ليتصدر قائمة هدافي المدافعين بالليجا الأسبانية.

وعلى مستوى بطولة كأس ملك إسبانيا فإن راموس نجح في تسجيل ثلاثة أهداف آخرهم ثنائية في شباك نادي جيرونا ليقود ابناء سانتياجو سولاري إلى الفوز برباعيه في طريقهم للوصول إلى نصف نهائي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الفريق منذ أعوام.

وفور رحيل الدون ظن البعض ظهور مشكلة على المستوى الهجومي لكن راموس نجح في تحويل تلك التخوفات إلى إطمئنان كبير بسبب تقدمه في الركلات الثابته وإحرازه أكثر من رأسيه في شباك المنافسين بالإضافة إلى أنه يسدد ركلات الجزاء الترجيحية بصفة مستمرة.

ونجح راموس حتى الآن في تدوين 102 هدف خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها والمنتخب الأسباني حيث وقع اللاعب مع منتخب بلاده إسبانيا 17 هدفاً و3 أهداف مع فريقه السابق إشبيلية فيما سجل مع المرينجي 82 هدفاً

وفي مفارقة عجيبة للاعب مدافع فإن راموس يحتل الترتيب السابع في قائمة هدافي نادي ريال مدريد عبر التاريخ ويكمن الهدف الأبرز في مسيرة راموس الذي سجله في شباك الروخيبلانكوس في نهائي دوري ابطال أوروبا وقاد فريقه لتحقيق اللقب.