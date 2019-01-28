شكرا لقرائتكم خبر عن بابلو ماشين يجيب.. هل برشلونة قادر علي الريمونتادا أمام إشبيلية في الكأس؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أكد بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني أن برشلونة قادر علي صنع الريمونتادا أمامنا، فهو يملك ليونيل ميسي.

وقال ماشين في تصريحات صحفية: برشلونة ملك الليغا وكأس الملك وكل شئ، نحن نعلم أن لدي البارسا القدرة علي فعل الريمونتادا، ولكن سنفعل كل شئ للعبور.

وأضاف: من وجهة نظري كمتابع لكرة القدم، آمل أن لا يحدث أي شيء لميسي، ونستمتع به، ولكن كمدرب آمل ألا يكون في يومه في الكامب نو، إذا كان في يومه لن نتمكن من إيقافه.

وكان ماشين في مدرجات ملعب مونتيليفي أمس الأحد، يراقب برشلونة في مباراته ضد جيرونا في الليغا، قبل الموقعة الكبرى على ملعب الكامب نو، يوم الاربعاء في إياب ربع نهائي كاس ملك اسبانيا.

يذكر أن برشلونة فاز علي جيرونا في إطار الجولة الـ 21 بهدفين نظيفين، لكل من نيلسون سيميدو وليونيل ميسي.

وأنتهت مباراة الذهاب الأربعاء الماضي علي ملعب سانشيز بيزخوان، بفوز الفريق الاندلسي بهدفين نظيفين، وذلك في غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة بسبب عدم إستدعائه لقائمة المباراة بقرار من المدرب فالفيردي.