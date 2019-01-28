شكرا لقرائتكم خبر عن أمرابط يقود هجوم النصر أمام أحد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن المدير الفني هيلدر كريستوفاو لنادي النصر السعودي تشكيل فريقه أمام أحد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل النصر كالأتي: حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: الغنام - برونو - راموس - عوض الوسط: إبرا - بيتروس - الجميعة - جوليانو الهجوم: نور الدين أمرابط -أ عبد الرزاق حمدالله . ويذكر أن النصر يواجه فريق أحد في المجمعة، وتعذر إقامة المباراة في الرياض لعدم جاهزية استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد إلى جانب رفض الهلال إقامة المباراة في ملعب جامعة الملك سعود الذي يمتلك حق اللعب عليه بعقد لمدة 3 سنوات.

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