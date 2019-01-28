شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحارب في 4 اتجاهات خلال الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحاول إدارة نادي برشلونة الإسباني إغلاق 4 ملفات ضرورية، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بعد أن أستطاعوا ضم فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام.

وكان برشلونة نجح في الظفر بخدما دي يونغ من أنياب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد حرب دامت من بداية يناير وحتي إنهاء الصفقة، وذلك بقيمة 86 مليون يورو، بداية من الصيف المقبل ولمدة 5 مواسم.

وأبرزت صحيفة السبورت الكتالونية، أن إدارة برشلونة مشغولة جدًا في الـ 4 أيام القادمة لتحديد ما سيحدث للرباعي "دينيس سواريز ومالكوم وتوديبو وأدريان رابيوت".

وأضافت: مغادرة دينيس سواريز تبدو قريبة جدًا، ولكن برشلونة يريد البيع النهائي، أما مالكوم الذي يبحث عن فرصة في صفوف النادي الكتالوني ويرفض الرحيل، ربما يغادر علي سبيل الإعارة، ولكن المدرب فالفيردي متمسك به علي الرغم من عدم اللعب بشكل أساسي.

وأكملت: تحاول الإدارة الفنية للبارسا للتوصل إلي إتفاق مع تولوز الفرنسي، علي ضم المدافع توديبو في الميركاتو الحالي، بدلًا من الأنتظار للصيف، واللاعب وقع لبرشلونة لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر.

وأختتمت: في أنتظار حسم أمر صفقة أدريان رابيوت لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي رفض التجديد مع النادي الباريسي، ويفضل الإنتقال إلي برشلونة ولأنه يريد 15 مليون كمكافأت والبارسا لن يدفع أكثر من 10 مليون فقط.