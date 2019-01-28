شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة يصر علي الذهاب لأرسنال رغم عروض إسبانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشفت صحيفة السبورت الإسبانية أن ناديا إشبيلية وريال بيتيس مستعدان لتقديم عرض شراء لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت السبورت: أن الفريقان توصلا مع إدارة برشلونة، من أجل الحصول علي خدمات دينيس سواريز، الذي يريد الرحيل عن النادي الكتالوني.

ويعد دينيس خارج حسابات المدرب فالفيردي، واعتماده علي فيدال وكوتينهو وألينيا بشكل دائم ومستمر، مما جعله يبحث عن فرصة اللعب في نادي أخر.

وأكدت السبورت: إدارة برشلونة تريد منح اللاعب الفرصة في مكان أخر، ولكن عن طريق البيع النهائي وليس الإعارة، مقابل 20 مليون يورو.

ولكن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، يرغب في الذهاب إلي الأرسنال الإنجليزي، حيث يثق في المدرب الإسباني أوناي إيمري سيمنحه الثقة وفرص اللعب كما كان في إشبيلية.

يذكر ان ابن اللاماسيا لعب في صفوف إشبيلة في موسم 2014/15 علي سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل لفريق فياريال موسم 2015/16، ثم عاد للبارسا من جديد.