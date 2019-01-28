شكرا لقرائتكم خبر عن أحد السعودي يفتح أبوابه لنجوم الدوري المصري لإنقاذهم من الدكة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- بعدما كانوا نجوم شباك، تهتف الجماهير بأسمائهم، وتتراقص على موسيقى أهدافهم، وتغرقهم بالورود، والألقاب القوية، أصبح ليس لهم مكان داخل البساط الأخضر، وتحت أروقة أنديتهم، نظرا لدخول أجيال جديدة للمستطيل، وأصبحت الدكة مكانهم الوحيد، وظلوا يبحثوا عن فرصة واحدة للعودة، ولكن لا حياة لمن تنادي.

أصبحوا مثل الغريق الذي يبحث عن قشة ظنًا منه أنها ستنقذه من الهلاك، كيف أصبحت كرة القدم غدارة بهذا الشكل المبالغ فيه، فنجم اليوم ليس له مكانا في الغد، وفي وسط هذا الظلام الحالك الذي يملئ مستقبلهم، تأتي فرصة لأنقاذهم من الضياع.

هل مازلت تتسأل عزيزي القارئ عن من تتحدث السطور السابقة، هذه هي قصة كل نجم يضحي به ناديه من أجل وافد جديد، ولعل من أبرزهم خلال الفترة الأخيرة هم الثلاثي المصري، "مؤمن زكريا، أحمد جمعة، أيمن حفني"، فبعد ابتعادهم عن المستطيل الأخضر، في الفترة الأخيرة مع انديتهم، قرروا التشبث بالفرصة الوحيدة أمامهم للعودة مجددًا.

ففتح نادي أحد السعودي أبوابه لأنقاذ نجوم الأندية المصرية من دكة البدلاء، ولابتعاد شيئًا فشئ عن البساط، فقرر النادي السعودي ضرب عصفورين بحجر واحد، هما تدعيم صفوف الفريق، والاستفادة بأمكانيات هؤلاء اللاعبين، حيث تعاقد مع الثنائي المصري مؤمن زكريا قادمًا من الأهلي وأحمد جمعة من المصري البةر سعيدي، خلال الميركاتو الحالي، وهناك حاليا مفاوضات جادة تقرب ميسي الزمالك، أيمن حفني من أرتداء قميص النادي السعودي.

كما فعل أحد ما لا يستطيع فعله نادي مصري، وهو جمع لاعبي الأهلي والزمالك والمصري في فريق واحد.