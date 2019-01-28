شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سان جيرمان ينتقل إلى ريال بيتيس والان مع التفاصيل

الخليج 365- وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على العرض المقدم من في ريال بيتيس الإسباني، للحصول على نجم الفريق الباريسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب ريال بيتيس، الحصول على خدمات خيسي رودريغيز مهاجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الجاري، على سبيل الإعارة.

يجب على المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا حزم حقائبه وتغيير المسار قبل نهاية يناير، ليكمل الموسم الجاري في الدوري الإسباني عبر بوابة ريال بيتيس.

وسينضم جيسي إلى جيوفاني لو سيلسو في ريال بيتيس، بعد اتفاق سان جيرمان مع النادي الإسباني، قبل غلق الميركاتو الشتوي بأيام.