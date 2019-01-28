شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت الانتقالات الشتوية.. ثنائي عملاق في الطريق لـ"سان جيرمان" والان مع التفاصيل

يسعى نادي فريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي، لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وقدم سان جيرمان عرضًا ثقيلًا لنادي نابولي الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد مع نجمي الفريق، السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي آلان.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست”الإعلامية الإيطالية أن باريس سان جيرمان جهز عرضًا قدره 160 مليون يورو وقدمه لنادي نابولي، من أجل لتعاقد مع كوليبالي وآلان، مع عقد رعاية للثنائي من قبل النادي الفرنسي.

ولكن تبدو المهمة صعبة أمام الفريق الفرنسي في الحصول على خدمات كوليبالي، نظرًا لرفض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، فكرة التفريط فيه، بجانب عدم ممانعته التفاوض مع آلان للرحيل إلى نادي العاصمة الفرنسية.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع آلان لتعويض غياب الإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة.