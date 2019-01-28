انت الان تتابع رسميًّا.. تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل كأس الكونفيدرالية، في قطر، وبذلك يقام خارج القارة للمرة الأولى في التاريخ، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 29 مارس المقبل، حسبما أفاد الكاف، وكان الترجي قد توج بدوري الأبطال على حساب الأهلي بعد فوزه بنتيجة (4-3) في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، بينما حصد الرجاء المغربي لقب بطولة كأس الكونفيدرالية عقب فوزه على فيتا كلوب بنتيجة (4-3).

وبدأت بطولة السوبر الإفريقي التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عام 1993، وهي عبارة عن مباراة تقام كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال إفريقيا والنادي الفائز بكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس إلى عام 2004، ثم أصبحت منذ عام 2005 بين النادي الفائز بدوري أبطال إفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفيدرالية