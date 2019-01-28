رسميًّا.. إقالة كارلوس جاريدو من الرجاء المغربي

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٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم الإثنين، إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، وجاء هذا القرار، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي بالمدرب، والذي انتهى إلى ضرورة الانفصال، بسبب الأجواء السائدة حاليا داخل الفريق، خاصةً خلافات جاريدو مع اللاعبين، كما قرر الرجاء تكليف كل من، يوسف سفري وبوشعيب لمباركي، بقيادة الفريق البيضاوي بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد، علمًا بأن الرجاء قد خسر على ملعبه، أمام النجم الساحلي التونسي (2-0)، السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
وكانت آخر خلافات جاريدو مع اللاعبين، إقدامه على قرار فني غريب باستبعاد محمود بنحليب، من القائمة التي كانت تواجه النجم الساحلي التونسي، ورغم تدخل البعض لإثناء جاريدو عن قراره، فإنه أصر على استبعاد بنحليب، هداف كأس الكونفيدرالية بالموسم الماضي برصيد 12 هدفا، لأسباب انضباطية. وتخلف محمود بنحليب
وتخلف محمود بنحليب للمباراة الثانية على التوالي عن تشكيلة الرجاء، بعدما استبعده المدرب الإسباني من مباراة الكلاسيكو الأخيرة بالدوري أمام الجيش الملكي، علمًا بأن علاقة جاريدو وبنحليب تميزت بكثرة الصدامات بينهما، واضطر المدرب في 4 مرات لمعاقبته.
وحقق الرجاء المغربي الفوز في مباراة واحدة بآخر خمس مباريات من الدوري المغربي، ويقع الرجاء في المركز الخامس بترتيب الدوري المغربي برصيد 21 نقطة من 13 مباراة وبفارق 9 نقاط عن الصدارة وللرجاء مبارتان مؤجلتان.
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