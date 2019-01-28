هل يلعب عصام الحضري كأس إفريقيا 2019؟

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يسعى الحضري لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.. بعد إعلانه التراجع عن الاعتزال دوليًا.. خصوصًا أن الفترة الأخيرة تشهد مستوى غير جيد من حراس المنتخب الوطني

أعلن الحارس المخضرم عصام الحضري تراجعه عن قرار الاعتزال دوليًا، للمشاركة مع منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستنطلق 21 يونيو المقبل وتختم في 19 يوليو، علمًا بأنه كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في أغسطس من العام الماضي بعد مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة في تاريخه، وأوضح السد العالي أنه تراجع عن قرار الاعتزال الدولي، ويرغب في حراسة مرمى الفراعنة في أمم إفريقيا المقبلة، قائلا: "أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت، وطموحي أن أكون ضمن قائمة الـ23 جنديا التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019".

وواصل الحارس المخضرم: "لم أتحدث مع أي من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب حتى أحمد ناجي؛ مدرب الحراس، لكن عندما يسألني أحدهم أن منتخب مصر يحتاجني، فطبيعي أن أجيب بأنني جندي وتحت أمر منتخب بلدي". وأكمل عصام الحضري: "وأرددها مرة أخرى، كما قلت من قبل أنا تحت أمر الجهاز الفني للفراعنة، وإذا لم يحتجني ليس لدي

وواصل الحارس المخضرم: "لم أتحدث مع أي من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب حتى أحمد ناجي؛ مدرب الحراس، لكن عندما يسألني أحدهم أن منتخب مصر يحتاجني، فطبيعي أن أجيب بأنني جندي وتحت أمر منتخب بلدي".

وأكمل عصام الحضري: "وأرددها مرة أخرى، كما قلت من قبل أنا تحت أمر الجهاز الفني للفراعنة، وإذا لم يحتجني ليس لدي أي مشكلة، لآخر يوم قبل الاعتزال لدي طموح، لذلك سأبذل قصارى جهدي في التدريب من أجل كأس إفريقيا 2019".

عصام الحضري فسخ مؤخرًا عقده مع ناديه الإسماعيلي، لبدء تجربة جديدة في النجوم، حيث سيجتمع مع محمد الطويلة؛ رئيس النادي، لتوقيع العقود، علمًا بأن الحارس المخضرم فسخ عقده مع الدراويش بعد أزمة نشبت مع مجلس الإدارة، نظرًا لتخلف الحضري عن السفر مع الفريق في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا، بسبب مرض والدته، دون إخبار الجهاز الفني.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الرضوخ لطلبات عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأصفر ومنحه الاستغناء الخاص به مقابل 300 ألف جنيه عرضها الحارس المخضرم على إدارة النادي مقابل منحه الاستغناء وهو ما وافق عليه رئيس الدراويش، وذلك بعدما انقطع عن التدريبات ورفض السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي.

وأعلن عصام الحضري، رحيله عن صفوف الإسماعيلي بشكل رسمي، وحصوله على الاستغناء الخاص به، بعد الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة الصفراء، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم عثمان ومجلس إدارة الإسماعيلي وعلي أبو جريشة، لإنهاء كل الأمور بشكل يليق باسم وتاريخ النادي، وأتمنى للفريق كل التوفيق فيما هو قادم، وأطلب من الجماهير مساندته لآخر لحظة".

من جانبه كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم عن آخر تطورات مفاوضات ناديه للتعاقد مع عصام الحضري، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث قال الطويلة: «عصام الحضري ليس بالمفاوض السهل، وقررنا عدم الدخول في أي مفاوضات إلا بعد إنهاء علاقته مع النادي الإسماعيلي».

وأوضح رئيس نادي النجوم: «عصام الحضري أنهى علاقته مع النادي الإسماعيلي وحصل على الاستغناء الخاص به، وهو ما سيدفعنا للتفاوض معه، وأجلنا الجلسة مع الحارس المخضرم، بعد أن أنهى الحضري علاقته مع الإسماعيلي أولًا قبل التفاوض، ولم نتحدث في أي أمور مادية حتى الآن».

الحضري يحقق رقمًا قياسيًا

وحقق الحارس المخضرم صاحب الـ46 عامًا رقمًا قياسيًا بمشاركته في مونديال روسيا أمام السعودية، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مصر خسرت المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، وودعت البطولة بصفر مونديالي جديد، لكنه أصبح الحارس الأكبر سنًا في تاريخ كأس العالم بعمر 45 عامًا و161 يومًا، متخطيًا رقم الحارس الكولومبي فريد موندراجون الذي لعب في مونديال البرازيل 2014 وهو في عمر الـ43 عامًا وثلاثة أيام.

وفي نفس مباراة السعودية بمونديال روسيا أصبح عصام الحضري أول حارس مرمى عربيا وإفريقي يتصدى لضربة جزاء ويمنعها من دخول مرمى فريقه في تاريخ كأس العالم، بعد تصديه لركلة جزاء من ركلتين تم احتسابهما لصالح المنتخب السعودي.

ماذا قدم الحضري مع المنتخب؟

خاض عصام الحضري مع المنتخب أكثر من 100 مباراة دولية كان أولها مع ليبيريا في 6 إبريل من عام 1997، ليصبح سابع لاعب مصري يخوض 100 مباراة بقميص الفراعنة، كما أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس أمم إفريقيا بعمر 44 عامًا ويومين بعد أن وجد في تشكيلة الفراعنة أمام مالي في المجموعة الرابعة من الدور الأول ضمن كأس أمم إفريقيا 2017.

إجمالي مشاركات الحضري بقميص المنتخب 159 مباراة متنوعة، من بينها (28 مباراة أمم إفريقيا - 24 مباراة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم - 13 مباراة تصفيات أمم إفريقيا - 9 لقاءات في كأس القارات - ومباراة واحدة في كأس العالم).

وتُوج الحارس المخضرم بخمس بطولات مع الفراعنة وهي كأس أمم إفريقيا 4 مرات أعوام 1998، 2006، 2008، 2010، وبطولة دورة الألعاب الإفريقية مرة واحدة 1995، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى في ثلاث بطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010.

ويبقى السؤال.. هل يلعب عصام الحضري كأس إفريقيا 2019، رفقة الفراعنة وبقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، ومدرب الحراس أحمد ناجي، خصوصًا أن الفترة الأخيرة تشهد مستوى غير جيد من حراس المنتخب الوطني، علمًا بأن الحضري سيجهز نفسه خلال الأشهر القادمة من خلال النجوم.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأحد، عن موافقة الاتحاد الإفريقي بشكل نهائي على تأجيل انطلاق البطولة القارية إلى 21 يونيو المقبل، وقال المتحدث باسم الجبلاية وعضو المجلس أحمد مجاهد، إن «الاتحاد الإفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال القارة بتأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك، وانطلاق أمم إفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كاف، والمباراة النهائية ستقام في 19 يوليو، وموعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 إبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل».

وكان من المقرر في الأساس انعقاد البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعداداً للبطولة التي سينافس فيها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.