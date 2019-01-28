انت الان تتابع ثلاثي ناري في التشكيل المتوقع للأهلي ضد وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل المتوقع والذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في جعبته 30 نقطة جمعها من 15 مباراة، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، في المقابل يدخل وادي دجلة اللقاء وفي جعبته 20 نقطة متصدرًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - سعد سمير - محمد هاني. في خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: رمضان صبحي - حسين الشحات - جونيور أجاي. وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي ودجلة