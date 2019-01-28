شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم إسماعيل الليثي لاعب المصرية للاتصالات 4 سنوات ونصفًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، عن ضم إسماعيل الليثي، لاعب فريق المصرية للاتصالات، لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات ونصف السنة.
وأضاف أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وتم إنهاء كل التفاصيل الإدارية الخاصة بالصفقة لينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب.
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