شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم إسماعيل الليثي لاعب المصرية للاتصالات 4 سنوات ونصفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، عن ضم إسماعيل الليثي، لاعب فريق المصرية للاتصالات، لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات ونصف السنة.

وأضاف أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وتم إنهاء كل التفاصيل الإدارية الخاصة بالصفقة لينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب.