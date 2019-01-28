برشلونة في أزمة بسبب نجم الفريق

تسبب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة، في قلق شديد للجهاز الفني للنادي الكتالوني بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن هناك بعض القلق داخل برشلونة بسبب تراجع أداء كوتينيو مع الفريق خصوصاً بعد عودته من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي قرر عقد جلسة مع كوتينيو خلال الفترة المقبلة لمعرفة السر وراء تواضع مستواه الفني مؤخراً.

ويخطط فالفيردي مدرب برشلونة في منح البرازيلي فرصة كبيرة للمشاركة بالمباريات المقبلة للانضمام لاستعادة مستواه قبل خوض لقاء دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب برشلونة أمام ليون الفرنسي في الشامبيونزليج الأوروبي يوم 19 فبراير ذهاباً و13 مارس في الكامب نو إياباً.