بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تواجه المغرب ودياً

أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة مباراة ودية بين منتخبى المغرب والأرجنتين، بمشاركة ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم لخمس مرات ولاعب برشلونة الإسباني.
وذكر الموقع الرسمى للاتحاد المغربى لكرة القدم أن منتخب المغرب سيخوض مباراة ودية ضد الأرجنتين يوم 26 مارس المقبل على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بمدينة "الرباط".
وأضاف أن مباراة الأرجنتين الودية تأتى ضمن استعدادات منتخب المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو المقبل.
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