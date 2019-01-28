بايرن ميونخ يحمي نجم الفريق من إغراءات باريس سان جير مان

أحبط بايرن ميونخ الألماني، محاولات باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع "Le10sport" الفرنسي، فإن النادي البافاري رفض عرضًا جديدًا من سان جيرمان، لضم لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز، في يناير الجاري.

وبلغ عرض نادي العاصمة الفرنسية 20 مليون يورو، لكن البايرن رفض التخلي عن لاعبه بهذا المقابل الزهيد.

ويرغب توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، في تعزيز صفوفه بلاعب وسط جديد، رغم اقترابه من التعاقد مع لياندرو باريديس من زينيت الروسي، مقابل 45 مليون يورو.

ويحاول النادي الباريسي استغلال عدم مشاركة لاعب بنفيكا السابق مع فريقه الحالي، في ظل تهميش دوره من قبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، منذ بداية الموسم، لإتمام الصفقة.

وكان كوفاتش قد حسم موقفه من عرض سان جيرمان، مؤكدًا أنه لن يسمح برحيل سانشيز خلال شهر يناير الجاري.