تعرف على موعد سفر الزمالك المصري الى كينيا

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة كريستيان جروس، اليوم الاثنين، موعد السفر إلى نيروبي، لمواجهة فريق جورماهيا الكيني، في افتتاح دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.
وحدد الجهاز فجر الجمعة موعدا للسفر، بينما ستقام المباراة يوم الأحد المقبل.
ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم كلا من، جورماهيا الكيني، نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي.
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