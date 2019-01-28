ليفربول يعزز متوسط ميدانه بصفقة ثنائية

كشفت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية بأن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الشاب المميز ساندرو تونالي متوسط ميدان فريق بريشيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولفت ساندرو تونالي صاحب 18 عامًا فقط الأنظار إليه بشدة، بعد تقديمه مستويات مميزة مع منتخب إيطاليا للشباب، ومع فريقه بريشيا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

ويعتبر ساندرو تونالي رغم صغر سنه لاعبًا أساسيًا في تشكيلة فريق بريشيا هذا الموسم، حيث شارك حتى الآن في 19 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة 5 آخرين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية بأن إدارة نادي ليفربول قد تواصلت مع مسؤولي فريق بريشيا بشأن التعاقد مع الموهبة ساندرو تونالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكملت الصحيفة أن نادي بريشيا مستعد للاستغناء عن لاعبه ساندرو تونالي الملقب بـ”بيرلو الجديد” نظرًا لتشابه طريقة لعبه بطريقة لعب النجم الإيطالي بمبلغ 30 مليون استرليني.

وأوضحت “جازيتا ديللو سبورت” بأن الطريق لن يكون ممهدًا لليفربول للتعاقد مع تونالي، في ظل رغبة أندية الدوري الإيطالي، يوفنتوس، وميلان، وروما، والإنتر في التعاقد مع اللاعب الشاب، ولكن إدارة الريدز ستحاول بشتى الطرق خطف اللاعب في الصيف.

الجدير بالذكر أن عقد ساندرو تونالي سينتهي مع فريقه بريشيا في صيف عام 2021، مع إمكانية تمديد هذا العقد حتى صيف عام 2022.

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت ظهر اليوم الاثنين، أن ليفربول الإنجليزي وصل لاتفاق نهائي مع فريق طرابزون سبور التركي بشأن التعاقد مع صانع الألعاب الشاب عبد القادر عمر.