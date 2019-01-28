رسميًا.. الجونة يضم ثنائي الأهلي

أنهى نادي الجونة، اتفاقه مع الأهلي، لضم ثنائي الفريق أكرم توفيق، وإسلام جابر، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال إسلام جابر في تصريحات خاصة لـ”يلا كورة”، إن جلسة جمعته وأكرم توفيق، بمسئولي نادي الجونة وقعا خلالها على عقود الاعارة.

وأشار جابر، أنهما سينتظمان في الجونة خلال 48 ساعة.

وأوضح جابر أنه تلقى عروضا من أندية المقاولون، وسموحة، والداخلية، والمقاصة، لاستعارته، إلا أن الأهلي قرر الموافقة على عرض الجونة.

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