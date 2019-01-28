شكرا لقرائتكم هنا الزمالك.. السفر إلي كينيا 1 فبراير.. أحداد يغير إقامته.. إمام ظهير أيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الختامي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء علي ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري.

وجاءت أهم أخبار الزمالك علي مدار اليوم:

موعد السفر إلي كينيا:



استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على تحديد يوم الجمعة المقبل الموافق 1 فبراير المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى نيروبي استعدادا للقاء جورماهيا الكينى، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية .

ويتوجه الزمالك إلى كينيا فجر الجمعة المقبلة لمواجهة فريق جورماهيا يوم الأحد المقبل ، الموافق 3 فبراير.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم معه كل من : جورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري ، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

أحداد يغير محل إقامته:



قام المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك، بتغيير محل إقامته من منطقة الزمالك إلي الشيخ زايد بعد رفض مجلس إدارة النادي الأبيض رحيله إلي الدوري المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير الحالي.

وجاء قرار حميد أحداد بتغيير محل إقامته حتي يكون بجوار الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي بجانب مواطنه خلال خالد بوطيب حيث يتواجد الثلاثي في منطقة الشيخ زايد وانضم لهما أحداد.

ويأمل أحداد في المشاركة بصورة أكبر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد رفض إدارة النادي رحيله لنادي الوداد المغربي.





إمام ظهير أيمن:

قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بحازم إمام، فى مركز الظهير الأيمن، فى التشكيل الأساسى لمباراة الأبيض ومصر للمقاصة، التى ستقام فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

جاء قرار جروس بالدفع بحازم إمام، بدلا من التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، الذى طلب خروجه من قائمة المباراة، بسبب ارتباطه بإنهاء بعض الأمور التى تخص نجله، وفقًا لما كشفه مصدر مطلع بالفريق.