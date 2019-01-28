شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلى يضم إسماعيل الليثي من المصرية للاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، ضم إسماعيل الليثي لاعب فريق المصرية للاتصالات لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات ونصف ، موضحاً أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص بقاله إلى الأهلي قادمًا من صفوف المصرية للاتصالات ، موضحاً :اللعب للأهلي شرف كبير وسعيد للغاية بالانضمام رسميًا إلى أفضل نادٍ في القارة الإفريقية.

وأوضح أن المفاوضات بدأت العام الماضي وتحديدًا في شهر أكتوبر عندما تحدث معه مسئولي الأهلي، وانتهت المفاوضات بنجاح وأصبحت لاعبًا رسميًا في النادي.

وأشار الليثي إلى أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، خاصة خلف المهاجم، بالإضافة إلى اللعب في مركز الوسط المدافع وأيضا الجناحين الأيمن والأيسر.

وأكد لاعب فريق الناشئين الجديد أن لديه العديد من الطموحات التي يتطلع لتحقيقها مع الأهلي، ولكنه لن يتسرع، خاصة أنه يخطو خطواته الأولي داخل القلعة الحمراء.

وأضاف اللاعب أنه يتطلع لتقديم أداء مميز في قطاع الناشئين؛ من أجل إثبات نفسه لتحقيق خطوة جديدة بالصعود إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن لديه رغبة قوية في النجاح مع الناشئين؛ من أجل التواجد مع الفريق الأول والحصول على فرصته للمساهمة معه في تحقيق البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أنه يرتبط ببعض الصداقات مع العديد من لاعبي الناشئين بالأهلي وأبرزهم مصطفى شوبير وزياد طارق ومصطفى إلياس ، مُشيراً إلى أنه يثق بشدة في قدراته ويدرك جيدًا أن الاجتهاد في قطاع الناشئين يعد طريقه للتصعيد والتواجد مع الفريق الأول.