شكرا لقرائتكم بايرن ميونيخ يستعيد روبين بعد غياب شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الهولندي آريين روبين لاعب بايرن ميونيخ في تدريبات البافاري اليوم الإثنين، بعد غياب دام أكثر من شهرين، ليصبح على مشارف الظهور في مباريات الفريق المقبلة بالدوري الألماني.

الموقع الرسمي للبايرن نشر صور روبين خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لأول مرة، بعدما اكتفى بالتدرب منفردا خلال الفترة الأخيرة.

وغاب روبين عن تدريبات بايرن ميونيخ في آخر شهرين، إذ يعود آخر ظهور له لشهر نوفمبر الماضي، خلال مواجهة فورتونا دوسلدورف بالبوندسليجا.

ومن المنتظر أن يدعم روبين صفزف البايرن قبل مواجهة باير ليفركوزن، السبت المقبل، في الأسبوع الـ20 من الدوري.