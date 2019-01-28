شكرا لقرائتكم المغرب تواجه الأرجنتين وديا 26 مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، الاثنين، إقامة مباراة ودية بين منتخبي المغرب والارجنتين. ذكر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، أن منتخب المغرب سيخوض مباراة ودية ضد الارجنتين يوم 26 مارس المقبل بملعب "الأمير مولاي عبد الله" بمدينة "الرباط". وأضاف أن مباراة الأرجنتين الودية تأتي ضمن استعدادات منتخب المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو القادم.

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