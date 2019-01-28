شكرا لقرائتكم غداً.. محمد محمود يعود للقاهرة بعد إجراء جراحة الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد محمود لاعب الاهلي للقاهرة غداً ، الثلاثاء، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا مؤخراً.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود أن اللاعب سيصل القاهرة غداً وسيخوض برنامجاً تأهيلياً لمدة ستة اسابيع بالنادي الاهلي على أن يعود إلى ألمانيا بعد ستة اسابيع لعرض نفسه على الطبيب الالماني الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

كان محمد محمود قد أجرى جراحة في المانيا بعدما تعرض للأصابة في الرباط الصليبي وغضروف الركبة خلال مشاركته الثانية مع الأهلي أمام سموحة وهي المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.