شكرا لقرائتكم رسميا.. الحضرى ينضم لكتيبة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة مجلس نادى النجوم تعاقده رسميا مع عصام الحضرى حارس مرمى نادى الإسماعيلى و صاحب الـ46 عاما ، بعد أن وجه الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة شكر إلى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى وجماهيره

كما أعلن مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة عن عقد مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدا ا لتقديم الصفقات الجديدة التي أتمها النادي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لوسائل الصحافة والإعلام.

وكان نادي النجوم قد عقد 6 صفقات وهم الغيني لاما كولين لاعب بتروجيت والإيفواري ديديه كوريه لاعب الإتحاد السكندري والنيجيري توسين أومويلي لاعب بلاتيو النيجيري بالإضافة الى اللاعبين أيمن الغباشي لاعب جيبرالتار بطل جبل طارق وأحمد العش لاعب الفحيحيل الكويتي ، بالإضافة الى عصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر.

وسيحضر المؤتمر الصحفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمد الطويلة وشادي الطويلة نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة وكريم حسن شحاتة مدير الكرة وأحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بالنادي بالإضافة الى مهاب الطويلة مدير التسويق بنادي النجوم.‎