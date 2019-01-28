شكرا لقرائتكم تشكيل اليابان وإيران الرسمي في نصف نهائي أمم آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، التشكيلة الاساسية لمنتخبي إيران واليابان، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس آسيا المقامة حالياً فى دولة الإمارات.

وجاءت التشكيلة الاساسية لمنتخبي إيران واليابان كالتالي..

وصعد منتخب اليابان للدور نصف النهائى بعدما حقق الفوز فى المباريات الخمس التى خاضها فى بطولة كأس آسيا، وتصدر جدول ترتيب مجموعته بالدور الأول بالفوز على تركمنستان وأوزبكستان وسلطنة عمان، قبل أن يتغلب على السعودية وفيتنام فى دور الـ16 والثمانية، وسجل لاعبو منتخب اليابان 8 أهداف فى النسخة الـ17 من بطولة كأس آسيا، فيما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

أما منتخب إيران بقيادة المدرب البرتغالى كارلوس كيروش فحقق 4 انتصارات وتعادل وحيد فى المباريات التى خاضها ببطولة كأس آسيا، كان آخرها على الصين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائى، وسجل لاعبو منتتخب إيران 12 هدفاً فيما حافظ على نظافة شباكه.

ويسعى منتخب إيران لحجز مقعده فى المباراة النهائية بمسابقة كأس آسيا للمرة الأولى منذ 43 عاماً، فمنذ تتويج إيران باللقب الثالث فى بطولة كأس آسيا عام 1976 فشلت فى عبور نصف النهائى فى خمس محاولات كان آخرها فى 2004 عندما خسرت أمام الصين بركلات الترجيح.

وفى المقابل، يمتلك منتخب اليابان سجلاً رائعاً فى الدور نصف النهائى، حيث لم يسبق أن تذوق مرارة الهزيمة فى الدور نصف النهائى سوى مرة واحدة أمام السعودية 2-3 فى 2007، بينما نجح فى العبور بأربع مناسبات أخرى فى طريقه لإحراز اللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.