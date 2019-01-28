شكرا لقرائتكم مفاجأة.. النقاز يغيب عن الزمالك أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه الزمالك بعد خوض المران الختامي اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، غدا الثلاثاء، المقرر إقامتها علي استاد بتروسبورت، في الجولة العشرين بالدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، مفاجأة، بأن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الأساسي للزمالك خارج قائمة المباراة وإن الأمر جاء بناء علي طلبه بسبب إرتباطه بإنهاء بعض الأمور التي تخص نجلته.

تابع المصدر ذاته التأكيد أن مصطفي فتحي خارج قائمة المباراة مثلما نشر "اليوم السابع" في الساعات الماضية وذلك للإصابة وكذلك يتواصل ابتعاد أيمن حفني حيث لم يضمه السويسري جروس المدير الفني للفريق لقائمة اللقاء.

فيما كشف نفس المصدر إن محمود حمدي الونش انضم لقائمة المباراة بعد تعافيه تماما من إصابة العضلة الضامة بينما لم ينضم أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للزمالك لعدم وصول بطاقته الدولية حتي الآن.

بينما شهدت قائمة الزمالك، عودة يوسف أوباما الذي سيبدأ مباراة الغد بعد غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة للايقاف.