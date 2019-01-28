شكرا لقرائتكم أكرم توفيق وإسلام جابر خامس إعارة من الأهلي إلي الجونة في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعار مسئولو النادي الأهلى ثنائي الفريق أكرم توفيق والوافد الجديد إسلام جابر لفريق الجونة لمدة 6 أشهر، بداية من شهر يناير الجاري. ووقع الثنائي على عقود الإعارة اليوم الاثنين فى حضور مسئولي الناديين، حيث من المقرر أن يحصل أكرم توفيق على مليون و750 الف جنيه خلال مدة الإعارة، فيما يحصل إسلام جابر على مليون جنيه. يعد أكرم توفيق وإسلام جابر اللاعبين رقم 5 في الجونة بعد الثلاثي أحمد حمدي واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار.

اكرم توفيق خلال توقيع عقود الاعارة للجونة

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