شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 3/3 استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل فريق الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار مع نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين، على ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام .

وتعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .