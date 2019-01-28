الإنتاج الحربي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 3/3 استعداداً للجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعادل فريق الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار مع نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين، على ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم .
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام .
وتعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .
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