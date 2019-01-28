قبل مواجهة بتروسبورت ..7 أرقام لـ " الأهلى ودجلة " فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى مع وادى دجلة والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاثنين فى إطار الجولة الـ20 للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت. يدخل الأهلى هذا اللقاء بدافع تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية، خاصة فى ظل فوزه على سموحة بهدف نظيف ومن بعدها المقاصة بثلاثية نظيفة ، بينما يطمح فريق دجلة فى تحقيق نتيجة جيدة من أجل الصعود بالفريق عدة مراكز في سباق الهبوط. و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و دجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

الاهلى و دجلة

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