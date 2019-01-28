سيدات الصفاقسى التونسى يهزمن الدفاع المغربى 3 /0 فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصفاقسى التونسى على نظيره الدفاع الحسنى المغربى بنتيجة 3 /0 فى إطار ثانى أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 3 فبراير القادم .
كان الصفاقسى التونسى حقق فوزا كبيرا على الزمالك المصرى أمس الأحد فى أولى لقاءاته بالبطولة ، قبل ان يلتقى المحرق البحرينى غدا الثلاثاء .
بينما تقام بعد غدا الأربعاء لقاءات مهمة فى رابع أيام البطولة بمواجهات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع الصيد المصرى و الدفاع الحسنى المغربى مع الزمالك و الأهلى مع سبورتنج .
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