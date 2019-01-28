تقرير رقمي.. حسام حسن.. 11 محطة تدريبية = 0 بطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز و إبراهيم حسن مديرًا للكرة".. في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أعلنت إدارة نادي بيراميدز تعاقدها مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لقيادة الفريق الذي ينشط في بطولة الدوري المصري.

قرار مفاجئ من التوأم بتقديم استقالهما من تدريب فريق المصري بعد مسيرة استمرت 3 مواسم مع الفريق البورسعيدي نجح خلالها في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، ونهائي كأس مصر إلى جانب احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

قرار العميد بالرحيل عن المصري لبدء تجربة تدريبية في نادي جديد (بيراميدز) كان محل جدل بين مؤيد نظرًا للإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها نادي بيراميدز والتي كانت لتفتح بابًا من الآمال العريضة أمام العميد في مهامه التدريبية خلال بطولة الدوري وربما حجز أحد مقاعد البطولات الأفريقية، وآخر معارض خاصة وأن صاحب الـ52 عامًا كان يقدم مستويات جيدة رفقة الفريق البورسعيدي مكنته من المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية ومنافسة الكبار.

11 شهرًا مع المصري

* لاعب الأهلي والزمالك الأسبق بدأ مشواره التدريبي في فريق المصري موسم 2007/2008، لم تستمر تجربته الأولى مع المصري سوى 11 شهرًا خاض خلالها 27 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 11 وخسر في سبعة آخرين، ولعل أبرز ماقدمه خلال تلك الفترة هي فوزه على ناديي الزمالك (2-1 موسم 2007/2008 في الجولة 23 بالدوري)، وفاز على الأهلي (2-0 في موسم 2008/09 بالجولة الثانية بالدوري).

تجربة التوأم في تلك الفترة انتهت بأزمة بعد أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الفريق البورسعيدي ضد ولاية بجاية الجزائرية بالدور قبل النهائى لبطولة شمال أفريقيا والتى ودعها الفريق المصري ليقرر على فرج الله -رئيس المصري في ذلك الوقت- إقالة التوأم بسبب أزمة اشتباكهما مع الحكم الرابع.

رحلة قصيرة في الاتصالات

* رحلة أخرى خاضها التوأم إلى المصرية الاتصالات وعلى الرغم من قصر مدتها (6 أشهر) إلا أنها انتهت بهبوط الفريق إلى دوري الممتاز ب.

خاض التوأم خلال مدة الستة أشهر 9 جولات في بطولة الدوري فاز في 3 وتعادل وخسر في مثلهم لتنتهى آمال الفريق في تحسين مركز واستكمال مسيرته في بطولة الدوري الممتاز.

الولاية الأولى للزمالك

* المحطة الثالثة في مشوار العميد كانت في الزمالك (الولاية الأولى) والتي بدأت في أواخر نوفمبر 2009 واستمرت حتى يوليو 2011.

يمكن أن نطلق عليها البداية الحقيقة لمشوار حسام حسن التدريبي، فبعد رحيل المدرب الهولندي هنري ميشيل تولى العميد المسئولية الفنية للفريق الأبيض، قاده خلال 55 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 31، تعادل في 16، وخير في 8 آخرين.

حقق الزمالك في ذلك الموسم وصافة جدول الدوري برصيد 55 نقطة، ودع منافسات بطولة كأس مصر أمام الأهلي (3-1) في المباراة التي جمعتهما بدور الـ16، كما خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا في دور الـ32 أمام الأفريقي التونسي بعد الخسارة بنتيجة 5-4.

موسمين ونصف = 15 مباراة مع 3 فرق

* خلال الفترة بين أغسطس 2011 وحتى نهاية مايو 2013 تولى العميد قيادة 3 فرق في الدوري المصري، الأولى كانت مع الإسماعيلي لم تستغرق سوى شهر ونصف قاد خلالها الدراويش في مباراتين فقط ببطولة كأس مصر فاز في الأولى على تليفونات بني سويف برباعية دون رد، وخسر في الثانية أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي ليودع البطولة.

ثلاثة أشهر ونصف قضاها العميد بدون تدريب نادي، حتى تولى المصري (الولاية الثانية) في موسم 2011/2012، لم يمض معهم سوى 15 يومًا حتى أحداث المباراة الأشهر في تاريخ الدوري (مذبحة بورسعيد) ليتم إلغاء بطولة الدوري في ذلك الوقت.

خلال شهر فبراير 2013 بدأ العميد مشوار جديد مع مصر المقاصة في تجربة لم تختلف عن سابقيها، فقائد المنتخب الأسبق استمر 3 أشهر فقط خاض خلالها 10 مباريات مع الفريق الفيومي بواقع (فوز وحيد- تعادل في 4 مباريات- وخسارة في 5 آخرين).

رحلة الأردن

* تولى العميد تدريب منتخب الأردن في يونيو 2013، ظل مع النشامي موسم بأكمله، خاض خلاله 9 مباريات بواقع (4 مباريات في تصفيات أمم آسيا- 4 مباريات في تصفيات كأس العالم 2014- مباراة ودية).

تعادل العميد مع سوريا إيجابيًا بهدف لكل منهما فى افتتاح مشواره التدريبي مع النشامي فى المباراة التى أقيمت بدور المجموعات لتصفيات كأس أسيا، ثم تعادلين سلببين مع سلطنة عمان، قبل أن يحقق الفوز على سنغافورة في الجولة الرابعة للتصفيات 3-1.

وتعادل منتخب الأردن مع فى تصفيات كأس العالم مع أوزبكستان 1-1 ثم بنفس النتيجة إيابا وتأهل للملحق بضربات الجزاء وخسر من أوروجواى فى الملحق ذهابًا وتعادل إيابًا، كما خسر مباراته الودية أمام كولومبيا بثلاثية نظيفة.

عودة إلى الزمالك

* في أواخر يونيو 2014 عاد حسام حسن للقيادة الفنية للزمالك، خسر مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية بدوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب (1-0)، والهلال السوداني (2-1)، لحقها خسارة بطولة السوبر المحلي أمام الأهلي بركلات الترجيح (5-4) مع بداية موسم 2014/2015.

ظل الحظ السيء يعاند العميد مع الزمالك حيث خاض 3 جولات في بطولة الدوري فاز في واحدة على طلائع الجيش (6-1)، وحقق تعادلين سلبيين أمام اتحاد الشرطة والداخلية ليشد رحاله خارج أسوار قلعة ميت عقبة.

محطة أخرى في الاتحاد السكندري

* الاتحاد السكندري كان المحطة التاسعة في مشوار حسام حسن التي استغرقت 9 أشهر، شهدت قيادة العميد لزعيم الثغر خلال 35 مباراة بواقع (33 في الدوري- مباراتين في كأس مصر)، حقق الفوز في 12 مباراة، تعادل في 13 وخسر في عشرة آخرين.

رباعية في مرمى الأهلي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري موسم 2014/15 كانت هي الأبرز في تلك المرحلة من مشوار العميد التدريبي الذي انتهى بالعودة إلى صفوف المصري للمرة الثالثة.

المصري.. كلاكيت ثالث مرة

* أطول فترة تدريبية في مشوار حسام حسن، فتولى قيادة المصري خلال 3 مواسم متتالية منذ الخامس والعشرين من يوليو 2015 وحتى نهاية شهر يونيو 2018.

112 مباراة تولى خلالها العميد قيادة الفريق البورسعيدي، لم يحقق خلالها أي بطولة سوى تحقيق المركز الرابع في جدول الدوري المصري ومنها المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية والوصول إلى نصف نهائي البطولة قبل الخسارة أمام برباعية دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

تجربة بيراميدز

* آخر محطات العميد حتى الآن، فبعد خروج المصري من نصف نهائي الكونفدرالية قرر التوأم الرحيل عن صفوف الفريق البورسعيدي بدون أسباب واضحة، ليتم الإعلان بعدها بأيام قليلة تولى التوأم المسئولية الفنية لفريق بيراميدز.

لم يتلق حسام حسن أية خسارة خلال الـ11 مباراة التي قاد فيها بيراميدز، حيث حقق 6 انتصارات و5 تعادلات، ليحصد 23 نقطة من أصل 33.

أبرز إنجاز يذكر في تلك المرحلة القصيرة هي فوزه على الأهلي بنتيجة 2-1، وتعادله إيجابيًا بنتيجة 3-3 أمام الزمالك وإن كانت تلك المباراة قد تسببت في إقالته من تدريب الفريق.