الرجاء البيضاوي يتخلى عن مدربه الاسباني غاريدو

اسماء السيد - انفصل الرجاء البيضاوي المغربي الاثنين عن مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بسبب "الاختلالات التقنية" التي يمر بها النادي بحسب ما أعلن الأخير في بيان.
وقال الرجاء عبر صفحته على فيسبوك أن القرار جاء بعد لقاء جمع إدارة النادي والمدرب الإسباني "لتدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الاخيرة، والتي انعكست سلبا على انسجام و أداء الفريق".
وأضاف البيان أن إدارة الرجاء كلفت اللاعبين الدوليين السابقين للنادي يوسف السفري وبوشعيب المباركي لتولي مسؤولية قيادة الفريق، بانتظار تعيين مدرب جديد للفريق.
وجاء هذا القرار بعد يومين على الهزيمة أمام نجم الساحل التونسي صفر-2 في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية.
ويحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق تسع نقاط عن جاره الوداد البيضاوي لكن خا مباراتين أقل من الأخير.
واستلم غاريدو (49 عاما) تدريب الرجاء في حزيران/يونيو 2017، بعد أن قاد فياريال الاسباني إلى المركز الرابع في الدوري المحلي عام 2011 قبل الانتقال الى بروج البلجيكي ثم ريال بيتس الاسباني، ثم حل في مصر للاشراف على الأهلي، وبعدها السعودية حيث درب الاتفاق.
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