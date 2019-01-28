فيدرر يتراجع إلى المركز السادس في تصنيف المحترفين

اسماء السيد - تراجع السويسري روجيه فيدرر من المركز الثالث الى السادس في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب الصادر الإثنين، وذلك جراء تنازله عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، بخروجه من الدور الرابع على يد اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس.

وأفاد الألماني ألكسندر زفيريف والجنوب أفريقي كيفن أندرسون اللذان انتهى مشوارهما باكرا في أستراليا، من خسارة فيدرر لنقاط اللقب من أجل أن يصعد كل منهما مرتبة واحدة، فأصبحا ثالثا وسادسا على التوالي، على غرار الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي غاب عن البطولة لكنه أصبح خامسا.

وصعد الياباني كي نيشيكوري مركزين وأصبح سابعا بوصوله الى ربع النهائي في ملبورن، بينما حقق تسيتسيباس الذي انتهى مشواره في نصف النهائي على يد الإسباني رافايل نادال، أفضل مركز له بعدما صعد إبن العشرين عاما ثلاث مراتب ليصبح قريبا من نادي العشرة الأوائل (12).

أما مفاجأة البطولة التي توج بها الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمرة السابعة بفوزه في النهائي على نادال ما سمح له بتعزيز صدارته للتصنيف أمام الإسباني بالذات، الفرنسي لوكا بوي الذي وصل الى نصف النهائي، فكسب 14 مرتبة وأصبح في المركز السابع عشر، خلافا لمواطنه جو ويلفريد تسونغا الذي خسر 33 مركزا (210) بعد خروجه من الدور الثاني على يد البطل.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10955 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8320

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6475

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5060

5- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4845

6- السويسري روجيه فيدرر 4600

7- الياباني كي نيشيكوري 4110

8- النمسوي دومينيك ثييم 3960

9- الأميركي جون إيسنر 3155

10- الكرواتي مارين سيليتش 3140