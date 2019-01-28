اتحاد الكرة: المقاولون يلتقى الإسماعيلى والزمالك 9 و13 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد اقامة مباراتي الاسماعيلي مع المقاولون ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز والمقاولون مع الزمالك ضمن الجولة 25 للمسابقة .
وأعلنت اللجنة إقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون فى السابعة مساء السبت 9 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الزمالك والمقاولون فى السابعة مساء الأربعاء 13 مارس المقبل على ملعب ستاد بتروسبورت ، فيما لم يتحدد مكان المباراة الأولى بعد.
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