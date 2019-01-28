شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المقاولون يلتقى الإسماعيلى والزمالك 9 و13 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد اقامة مباراتي الاسماعيلي مع المقاولون ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز والمقاولون مع الزمالك ضمن الجولة 25 للمسابقة .

وأعلنت اللجنة إقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون فى السابعة مساء السبت 9 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الزمالك والمقاولون فى السابعة مساء الأربعاء 13 مارس المقبل على ملعب ستاد بتروسبورت ، فيما لم يتحدد مكان المباراة الأولى بعد.