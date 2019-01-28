شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم إسماعيل الليثى من الاتصالات لمدة 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، ضم إسماعيل الليثي لاعب فريق المصرية للاتصالات لصفوف فريق الشباب لمدة 4 سنوات ونصف، موضحاً أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وتم إنهاء كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بالصفقة لينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب.

من جهته، أعرب إسماعيل الليثى، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم الجديد، عن سعادته بإتمام انتقاله إلى الأهلي قائلا، "اللعب للأهلي شرف كبير، وسعيد للغاية بالانضمام رسميًا إلى أفضل نادٍ في القارة الأفريقية".

وأشار الليثى إلى أن المفاوضات بدأت العام الماضى، وتحديدًا فى شهر أكتوبر، عندما تحدث معه مسئولو الأهلي، وانتهت المفاوضات بنجاح وأصبحت لاعبًا رسميًا فى النادى، موضحا أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز، خاصة خلف المهاجم، بالإضافة إلى اللعب فى مركز الوسط المدافع وأيضا الجناحين الأيمن والأيسر.

وأكد لاعب فريق الناشئين الجديد أن لديه العديد من الطموحات التى يتطلع لتحقيقها مع الأهلي، ولكنه لن يتسرع، خاصة أنه يخطو خطواته الأولى داخل القلعة الحمراء.

وأضاف اللاعب أنه يتطلع لتقديم أداء مميز في قطاع الناشئين؛ من أجل إثبات نفسه لتحقيق خطوة جديدة بالصعود إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن لديه رغبة قوية في النجاح مع الناشئين؛ من أجل التواجد مع الفريق الأول والحصول على فرصته للمساهمة معه في تحقيق البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أنه يرتبط ببعض الصداقات مع العديد من لاعبي الناشئين بالأهلي وأبرزهم مصطفى شوبير وزياد طارق ومصطفى إلياس ، مُشيراً إلى أنه يثق بشدة في قدراته ويدرك جيدًا أن الاجتهاد في قطاع الناشئين يعد طريقه للتصعيد والتواجد مع الفريق الأول.