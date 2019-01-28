شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه المقاصة ودياً استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الداخلية نظيره مصر المقاصة ودياً، الأربعاء المقبل، على ملعب الفريق الشرطى بالدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الداخلية لمواجهة بيراميدز فى الدورى العام.
وكان الداخلية قد تعادل في المباراة الأخيرة بالدورى العام أمام الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما، فيما خسر مصر المقاصة أمام الأهلى بثلاثية نظيفة.
ويحتل الداخلية المركز الـ12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، 9 تعادلات و7 هزائم.
ويواجه الداخلية نظيرة بيراميدز فى المباراة التى تقام 4 فبراير المقبل باستاد كلية الشرطة بالعباسية.
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