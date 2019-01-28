شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد ينضم لأجانب الزمالك فى زايد بعد رفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غير المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، محل إقامته من منطقة الزمالك إلى الشيخ زايد بعد رفض مجلس إدارة النادى الأبيض رحيله إلى الدورى المغربى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وجاء قرار حميد أحداد بتغيير محل إقامته ليكون بجوار الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، بجانب مواطنه خلال خالد بوطيب، حيث يتواجد الثلاثي فى منطقة الشيخ زايد وانضم لهما أحداد.
ويأمل أحداد فى المشاركة بصورة أكبر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد رفض إدارة النادى رحيله للوداد المغربى.
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