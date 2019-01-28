شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد قليل فى الأسبوع الــ20 للدورى المحلى. وعاد بامبو للتشكيل الأساسى للفريق بعد غياب طويل والذى جاء كالتالى .. حراسة المرمى.. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم. خط الوسط الدفاع .. محمود “دونجا” ومحمود متولى خط الوسط الهجومى .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. شيلونجو على مقاعد البدلاء.. محمد مجدى وعمر الوحش وريتشارد بافور ووجيه عبد الحكيم ويحيي زايد وأحمد أيمن ومحمد الضرف.

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