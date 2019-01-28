7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 28 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يُناقش إقامة سوبر الأهلى والزمالك فى مصر للترويج لأمم أفريقيا، الزمالك يحتوى أيمن حفنى بسبب الغضب من "دكة" جروس.

احتوى مسئولو نادى الزمالك غضب أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، بعدما تأكد عدم انضمامه لقائمة مباراة مصر المقاصة المقبلة.

يعقد عصام الحضرى، حارس مرمي منتخب مصر والإسماعيلى السابق، جلسة مساء اليوم، الاثنين، مع مسئولى نادى نجوم إف سى لوضع الرتوش الأخيرة فى بنود التعاقد.

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برءاسة هاني ابو ريدة ، اقتراحا بإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى بطل الدوري السابق والزمالك حامل لقب كاس مصر ، داخل مصر بدلا من إقامتها فى الخارج سواء فى السعودية أو الكويت.

اتفق خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على أن تكون الأولوية للمنتخب الأول فى ضم اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وتحديداً قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.

حدد مسئولو اتحاد الكرة استاد الكلية الحربية لاستضافة تدريبات منتخب مصر في بطولة أمّم افريقيا المقبلة 2019 ،علي أن تقام مبارياته الرسمية علي إستاد القاهرة الذي يشهد حاليا أعمال صيانة وعملية زرع نجيلة جديدة استعدادا للبطولة.

زارت لجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ظهر اليوم، استاد النادى المصرى لإعداد تقرير ميدانى عن حالته العامة .

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك إن الأبيض اقترب من الحصول على توقيع 2 من اللاعبين صغار السن المتألقين فى الدورى هذا الموسم وذلك تمهيدا لضمهما فى الموسم الجديد، إلا إنه رفض الكشف عن هويتهما خلال الوقت الحالى حفاظا على سير المفاوضات معهما.